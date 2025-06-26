"Велес Капитал" понизил прогнозную цену бумаг РусАла до 42,8 руб

"Велес Капитал" понизил прогнозную стоимость бумаг "РусАла" до 42,8 рубля за штуку, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитика Василия Данилова.

Эмитент в начале текущего года попал в "идеальный шторм", что отразилось в падении котировок акций до многолетних минимумов, констатирует эксперт.

С одной стороны, отмечает Данилов, рост мирового предложения алюминия и непредсказуемые действия президента США Дональда Трампа привели к снижению стоимости металла с $2600-2700 до $2400-2500 за тонну при параллельном удорожании глинозема.

С другой стороны, указывает он, в условиях неблагоприятной ценовой конъюнктуры и отсутствия дивидендов "Норникеля" "РусАл" вынужден реализовывать рекордную инвестиционную программу и покупать новые глиноземные активы для усиления вертикальной интеграции.

"В то же время даже в столь непростых условиях мы ожидаем рост выручки и EBITDA компании по итогам 2025 года в основном благодаря распродаже избыточных запасов и отмене экспортных пошлин, - пишет аналитик инвесткомпании в обзоре. - Также мы считаем вполне вероятным возобновление дивидендных выплат "Норникеля", приток которых улучшит финансовое положение "РусАла".

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