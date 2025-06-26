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26 июня 2025 года 15:45
"Велес Капитал" понизил прогнозную цену бумаг РусАла до 42,8 руб
"Велес Капитал" понизил прогнозную стоимость бумаг "РусАла" до 42,8 рубля за штуку, сохранив при этом рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитика Василия Данилова. Эмитент в начале текущего года попал в "идеальный шторм", что отразилось в падении котировок акций до многолетних минимумов, констатирует эксперт. С одной стороны, отмечает Данилов, рост мирового предложения алюминия и непредсказуемые действия президента США Дональда Трампа привели к снижению стоимости металла с $2600-2700 до $2400-2500 за тонну при параллельном удорожании глинозема. С другой стороны, указывает он, в условиях неблагоприятной ценовой конъюнктуры и отсутствия дивидендов "Норникеля" "РусАл" вынужден реализовывать рекордную инвестиционную программу и покупать новые глиноземные активы для усиления вертикальной интеграции. "В то же время даже в столь непростых условиях мы ожидаем рост выручки и EBITDA компании по итогам 2025 года в основном благодаря распродаже избыточных запасов и отмене экспортных пошлин, - пишет аналитик инвесткомпании в обзоре. - Также мы считаем вполне вероятным возобновление дивидендных выплат "Норникеля", приток которых улучшит финансовое положение "РусАла". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУСАЛ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ/РЕКОМЕНДАЦИЯ
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