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26 июня 2025 года 17:23
S&P; 500 будет торговаться в диапазоне 6030-6145п в четверг - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 6030-6145 пунктов в четверг, сложился нейтральный баланс рисков при средней волатильности, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Рафаэля Мкртчяна. "Техническая картина не изменилась, так как сессия 25 июня прошла в крайне узком торговом диапазоне. Движение остановилось прямо у наклонной линии тренда, которая соединяет вершины 25 марта и 19 мая. Эта линия может стать зоной сопротивления, как и коридор 6100-6145 пунктов, - пишет эксперт. - Обновление исторического максимума пока представляется трудной задачей, так как индикатор RSI по-прежнему демонстрирует "медвежью" дивергенцию. Вероятна локальная консолидация в рамках более широкого восходящего тренда". Также Мкртчян отмечает, что в центре внимания инвесторов будет ряд макроэкономических релизов. "Данные торгового баланса и предварительная оценка заказов на товары длительного пользования за май позволят скорректировать прогнозные экономические модели. При этом существенных изменений в макропрогнозах выход этой статистики не предполагает, как и средний ориентир в отношении финальной оценки динамики ВВП за первый квартал", - указывает он в обзоре. Повышенный интерес, по его мнению, вызовут еженедельные данные первичных обращений за пособием по безработице, потому что они оперативно отражают влияние на экономику внешнеторговой неопределенности. Значение ниже 260-270 тыс. укажет на ожидаемое незначительное замедление экономического роста, а более высокий показатель способен вызвать негативную реакцию рынка акций, обращает внимание аналитик инвесткомпании. Участники торгов также будут отслеживать заявления заместителя председателя ФРС США по надзору Майкла Барра, который выступит на саммите по вопросам монетарной политики. Также внимание будет привлечено и к комментариям других представителей руководства регулятора, отмечает эксперт Freedom Finance Global. Влияние на ход торгов продолжат оказывать и новости, касающиеся переговоров по внешней торговле, а также геополитической ситуации. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ/АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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