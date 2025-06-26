Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- индекс потребительского климата Германии Gfk за июль;

- саммит лидеров ЕС, возможно утверждение 18-го пакета антироссийских санкций;

- заказы на товары длительного пользования США в мае;

- пересмотренный ВВП США в 1К25;

- торговый баланс США в мае;

- индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в мае;

- выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард;

- собрания акционеров "Московской биржи" и "Инарктики" по дивидендам.

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