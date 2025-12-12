"Велес Капитал" понизил целевую цену акций "Распадской" до 171 руб. с рекомендацией "держать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова.

"Согласно нашим расчетам, по итогам 2025 года EBITDA компании уйдет в отрицательную зону, и вполне вероятно, что данное положение сохранится и в первой половине следующего года, - пишет эксперт. - При этом на горизонте нескольких месяцев "Распадская" войдет в контур российского ПАО "Евраз", что снимет с повестки санкционные ограничения против британской Evraz plc, препятствовавшие выплате дивидендов и некоторым корпоративным действиям".

Данилов полагает, что после выхода ПАО "Евраз" на Мосбиржу, запланированного на 1-е полугодие 2025 года, "Распадская" вновь окажется на перепутье. Наиболее позитивным сценарием аналитику видится выделение "Распадской" из ПАО "Евраз" в независимую угольную компанию с высоким free-float и понятным корпоративным управлением.

"В то же время мы допускаем и делистинг "Распадской" через принудительный выкуп со стороны ПАО "Евраз". Однако оба варианта, на наш взгляд, могут быть реализованы не раньше 2027 года", - прогнозирует стратег инвесткомпании.

