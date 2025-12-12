Цена акций Eli Lilly может продолжить подъем в ближайшие сессии - инвестбанк "Синара"

Котировки акций Eli Lilly могут продолжить подъем в ближайшие торговые сессии, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

Бумаги эмитента подорожали в четверг на 1,6% после сообщений, что новый препарат Retatrutide, предназначенный для лечения ожирения, в рамках поздней стадии клинических испытаний помог пациентам потерять до 29% массы - результат превзошел показатели уже известного средства Zepbound, по итогам 3К25 принесшего компании $3,6 млрд (около 20% всей выручки), отмечают эксперты.

"Считаем, что на ближайших сессиях новость продолжит положительно сказываться на котировках", - указывают эксперты в обзоре.

