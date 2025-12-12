"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет "негативную" оценку акций "АЛРОСА", сообщается в материале аналитиков.

Рынок алмазов застыл на исторических минимумах, и в ближайшее время восстановление не просматривается, отмечают эксперты.

"Мы не меняем "негативного" взгляда на акции эмитента, чему видим фундаментальное подтверждение, - пишут аналитики инвесткомпании. - Бумаги торгуются с мультипликатором P/E свыше 30х по текущим ценам против среднеисторического уровня 7х. Учитывая наши прогнозы ключевой ставки ЦБ РФ и курса рубля на год, целевой Р/Е на 2026 год составит около 9х, что выше исторических значений. Чтобы бумага стала привлекательной для инвестиций, ее Р/Е должен быть на уровне 6х. Для этого курс должен быть свыше 120 руб./$1, что мы считаем маловероятным, либо цены на алмазы должны вырасти на 30%. Сейчас это тоже не представляется реалистичным".

