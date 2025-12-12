Потенциал роста акций Ростелекома составляет не менее 30% в перспективе года - "ВТБ Моя Аналитика"

Потенциал роста акций "Ростелекома" составляет не менее 30% в перспективе ближайшего года, говорится в комментарии "ВТБ Моя Аналитика".

Сокращение инфляции и укрепление рубля поддерживают ожидания снижения ключевой ставки на заседании Банка России 19 декабря. Более того, до конца 2026 года аналитики ожидают снижения ставки до 13%.

В такой ситуации интересными становятся бумаги с высокой чувствительностью оценки к процентным ставкам, считает начальник управления торговых операций "ВТБ Мои Инвестиции" Сергей Селютин. Например, акции "Ростелекома".

"Компания развивается за счет масштабного привлечения долга, - подчеркивает эксперт. - По результатам 3-го квартала чистый долг составил ?729,7 млрд - 2,3х показателя "чистый долг / OIBDA". На конец 2-го квартала примерно 43% долгового портфеля составляли инструменты с плавающей ставкой. По нашим расчетам, снижение ставки дисконтирования на 1 п.п. может привести к повышению прогнозной стоимости обыкновенных акций более чем на 20%".

Кроме того, "Ростелеком" может выиграть от потенциальных IPO дочернего бизнеса, допускает Селютин. Также "Ростелеком" находится в процессе подготовки и согласования с правительством новой стратегии развития, которая может быть представлена в начале 2026 года. Основной фокус, вероятно, будет на развитии быстрорастущих цифровых сервисов.

"Ростелеком" торгуется c мультипликатором EV/EBITDA за 2026П на уровне 2,4х, - указывает стратег. - Это предполагает дисконт почти 30% к "МТС", хотя исторически он составлял около 10%. Полагаем, бумага имеет потенциал роста не менее 30% на перспективе ближайшего года".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.