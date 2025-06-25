"Финам" понизил прогнозную цену акций iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF до $25,3

"Финам" понизил прогнозную стоимость акций iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF с $32,2 до $25,3 за штуку на горизонте года (что предполагает потенциал роста 23,9% от текущего уровня), сохранив при этом рейтинг "покупать", сообщается в материале ведущего аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой.

"Исследования в области человеческого генома развиваются стремительно, и геномика в сочетании с иммунологией становится одним из ведущих направлений в биотехнологиях. Старение населения и рост заболеваемости раком придают этим научным областям значительное социальное значение, а увеличение вложений в R&D способствует новым открытиям. В настоящее время индексный фонд, связанный с геномикой и иммунологией, выглядит достаточно недорогим и может продемонстрировать хороший рост в ближайший год", - пишет эксперт.

По мнению Саидовой, к рискам вложений в данный инструмент можно отнести потенциальную волатильность ETF, связанную с массой компаний небольшой величины в составе фонда, а также риски, связанные с малопредсказуемой политикой администрации Дональда Трампа.

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index. Индекс включает в себя компании сектора здравоохранения, специализирующиеся на генной инженерии, биотехнологиях, разработке диагностических генетических тестов, а также на иммунологических разработках, в том числе онкоиммунологии.

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