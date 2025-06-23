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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 78-80 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"
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23 июня 2025 года 14:43

Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 78-80 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 78-80 руб./$1, по паре рубль/евро - 90-92 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Российский рубль может почувствовать себя увереннее в случае роста цен на "черное золото", - пишет эксперт в комментарии. - На его стороне и жесткая ДКП. Добавляют оптимизма рублю заявления главы ЦБ о том, что регулятор продолжит "добиваться снижения инфляции до целевых уровней в 4% годовых", а также факт замедления темпов инфляции даже лучше прогнозируемого. Однако, несмотря на относительный потенциал роста для национальной валюты, не стоит забывать, что слишком крепкий рубль не выгоден для бюджета и экспортных доходов".

В фокусе инвесторов - решение ФРС США оставить ставки неизменными, которое, по мнению Тимошенко, было ожидаемо рынками. Повышенную волатильность доллара может вызвать вовлечение США в ближневосточный конфликт, считает аналитик.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ


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