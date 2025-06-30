"БКС МИ" подтверждает торговую идею "Лонг в акциях НОВАТЭКа против Газпрома"

"БКС Мир инвестиций" подтверждает открытую 13 апреля 2025 года торговую идею "Лонг в акциях "НОВАТЭКа"/Шорт в акциях "Газпрома" с ожидаемой доходностью 10%, сообщается в материале аналитика Кирилла Бахтина.

"Газовые компании оказались на разных полюсах. Сильным "встречным ветром" для "Газпрома" стали планы ЕС отказаться от российского газа. Компания испытывает сложности с обслуживанием долга и, как мы и ожидали, решила не платить дивиденды за 2024 год, - пишет эксперт в комментарии. - На этом фоне "НОВАТЭК" благодаря гибкости поставок сжиженного природного газа смотрится более выигрышно. Кроме того, рынок будет позитивно реагировать на прогресс с реализацией "Арктик СПГ 2" и снижение ключевой ставки ЦБ РФ. С момента открытия пара показала спред 3% - ждем 10% до середины августа".

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