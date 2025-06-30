Акции Системы, МТС-банка и Мосэнерго будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции АФК "Система", МТС-банка и "Мосэнерго" будут интересны на текущей неделе, говорится в материале аналитика Василия Буянова на портале БКС Экспресс.

"Бумаги АФК "Система" двигаются в широком боковике с середины апреля. Сейчас цена снова достигла нижней границы диапазона, и, учитывая внешнюю обстановку, вероятность ее преодоления мала, - пишет эксперт. - Тем не менее даже в негативном сценарии потери легко ограничить "стоп-приказом", установленным ниже поддержки в районе 14 руб. Сигнал на покупку подтверждают волатильные осцилляторы, недавно покинувшие область перепроданности. Ожидаем, что в базовом сценарии к концу недели акции будут торговаться в диапазоне 15,35-15,47 руб. (4-5%)".

"Бумаги МТС-банка вышли из среднесрочного нисходящего тренда и теперь торгуются в боковике. Продавцы больше не могут найти в себе сил на продолжение тренда, и это шанс заработать на ожидаемом отскоке от поддержки в районе 1200 руб. Именно этот уровень уже трижды останавливал падение котировок с момента IPO, - пишет аналитик инвесткомпании в обзоре - Полагаем, что к концу недели акции МТС-банка, вероятнее всего, будут торговаться в ценовом диапазоне 1260-1270 руб. (3-4%), продолжая восходящий тренд".

"Акции Мосэнерго двигаются в очень слабом восходящем тренде с начала апреля. Сейчас бумаги скорректировались до его поддержки, и мы считаем, что это привлекательная точка для открытия позиций с учетом нашего "позитивного" фундаментального взгляда, - говорится в материале. - В качестве подтверждения сигнала на покупку выступает стохастический осциллятор, который покинул область перепроданности на прошлой неделе. К концу недели акции эмитента, вероятнее всего, будут торговаться в ценовом диапазоне 2,23-2,26 руб. (2-3,5%)".

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