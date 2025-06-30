"Финам" понизил рейтинг акций ARK Space Exploration & Innovation до "держать"

Финам" понизил рейтинг акций ARK Space Exploration & Innovation с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость $23,3 за штуку, что предполагает потенциал падения на 2,3% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

"Котировки бумаг достигли 52-недельного максимума, показав прирост на 57% с минимумов апреля. На данный момент текущая рыночная стоимость отражает справедливую оценку активов фонда. Наша оценка основана на средневзвешенных консенсусных целевых ценах бумаг, входящих в его состав", - указывает эксперт.

"Ключевыми рисками мы видим политическую напряженность, связанную с "тарифными войнами", которые могут повлиять на сотрудничество стран и на наличие доступа к определенным рынкам и технологиям; снижение инвестиций в космическую отрасль; замедление темпов закупок оборудования для развития технологий ввиду ужесточения условий кредитования", - пишет Гудым в обзоре.

ARK Space Exploration & Innovation - биржевой инвестиционный фонд, который инвестирует преимущественно в компании, связанные с исследованием космоса и инновациями. К исследованию космоса относятся технологически поддерживаемые продукты и услуги, используемые за пределами поверхности Земли.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.