"Т-Инвестиции" пока сохраняют осторожную оценку акций Whoosh

"Т-Инвестиции" в целом пока сохраняют осторожную оценку акций Whoosh, сообщается в материале аналитика брокера Марьяны Лазаричевой.

Опубликованные предварительные операционные результаты эмитента за шесть месяцев 2025 года неоднозначные, но ожидаемые, учитывая, что бизнес Whoosh довольно сильно зависит от погодных условий, отмечает эксперт.

Компания продолжает увеличивать парк доступных самокатов, расширять географию присутствия и привлекать новых пользователей. Однако общее число поездок демонстрирует негативную динамику, что должно заставить Whoosh больше сфокусироваться на повышение загрузки существующего парка, полагает Лазаричева.

"Негативным фактором стало и замедление динамики потребительского спроса. Количество поездок на активного пользователя также снизилось на 4%. Мы полагаем, что такая динамика может быть связана с высоким уровнем конкуренции на российском рынке кикшеринга", - указывает она.

"В целом мы пока сохраняем осторожный взгляд на бумаги компании и ждем более репрезентативных финансовых результатов за первое полугодие", - пишет эксперт брокера в обзоре.

Кроме России, напоминает аналитик, основным фокусом развития Whoosh остается рынок Латинской Америки.

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