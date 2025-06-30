"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций Мечела

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку обыкновенных и привилегированных акций "Мечела" с прогнозной стоимостью на уровне 69 руб. за штуку на горизонте года для обоих типов бумаг, сообщается в комментарии аналитиков.

"Угольная отрасль находится под давлением на фоне негативной конъюнктуры рынка. Мы позитивно оцениваем меры поддержки государством и ожидаем дополнительные стимулы в ближайшее время. Финансовые показатели компании в 2025 году будут оставаться под давлением, - пишут эксперты. - Сохраняем "негативный" взгляд по обоим видам бумаг "Мечела" на фоне высокой оценки компании по текущим ценам. Наши целевые цены остаются на уровне 69 руб. за штуку на горизонте двенадцати месяцев", - пишут эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.