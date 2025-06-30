SberCIB обновил топ дивидендных акций РФ, добавив HeadHunter, исключив ЛУКОЙЛ и Татнефть

SberCIB Investment Research обновил топ дивидендных российских акций, сообщается в материале инвестбанка. Аналитики добавили бумаги МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) и исключили акции "ЛУКОЙЛа" и "Татнефти".

Таким образом, в текущий состав списка вошли "МТС", банк "Санкт-Петербург", "Транснефть", ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), Сбербанк и МКПАО "Хэдхантер".

Эксперты отмечают, что в июне "ЛУКОЙЛ" распределил по 541 руб. на акцию, дивдоходность - 7,9%. Из-за крепкого рубля и слабой конъюнктуры рынка нефти следующая, декабрьская, выплата может оказаться значительно скромнее, поэтому акции компании исключены из подборки.

"Татнефть" в июне 2025 года распределила по 43,11 руб. на акцию, дивдоходность - 6,1%. Это самая большая единовременная выплата в истории компании. В SberCIB считают, что крепкий рубль и снижение цен на нефть в первом полугодии текущего года приведут к более скромным промежуточным выплатам за 2025 год, поэтому акции эмитента покидают подборку.

Аналитики обновили модель по HeadHunter и теперь ждут от интернет-рекрутера двузначной дивдоходности в ближайшие пять лет. А еще они прогнозируют улучшение рентабельности и ускорение роста выручки компании в 2026 году.

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