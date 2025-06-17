"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций ЕвроТранса

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций ПАО "ЕвроТранс", сообщается в комментарии аналитиков Кирилла Бахтина и Булата Мударисова.

"Бумаги по текущим ценам привлекательны для покупки: по нашим оценкам, у акций высокий потенциал роста, который может начать реализовываться уже в ближайшее время, - отмечают эксперты. - Менеджмент эмитента активно общается с рынком и делится своими прогнозами, что будет позитивно сказываться на акционерной стоимости. Наша целевая цена - 200 руб. за штуку. Акции торгуются с мультипликатором P/E 4,2х, что является очень низким значением для компании роста".

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