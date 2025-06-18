Снижение котировок акций золотодобытчиков создает хорошие инвестиционные возможности - "Велес Капитал"

Снижение котировок акций золотодобытчиков создает хорошие инвестиционные возможности, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Василий Данилов.

"Мировые цены на золото вновь приближаются к историческим максимумам, превысив отметку в $3400/унц. на фоне обострения конфликта Израиля с арабскими странами, - отмечает эксперт в комментарии. - Также в силе остаются и другие факторы, способствующие росту стоимости желтого металла, а именно: активные покупки золота центробанками развивающихся стран, труднопредсказуемые действия Трампа, нарастание военной напряженности и ожидания относительно смягчения денежно-кредитной политики ФРС. Таким образом, на данный момент золото, скорее, будет иметь тенденцию к дальнейшему росту или, как минимум, к закреплению на уровнях в $3300-3400/унц.".

Несмотря на ралли мировых цен на золото, наблюдается обратная динамика котировок российских золотодобытчиков, связанная, по мнению аналитика, скорее, с укреплением рубля. Это снижение создает хорошую инвестиционную возможность, полагает Данилов.

"Так как цены реализации золотодобывающих компаний привязаны к стоимости металла на LME, даже при продажах на внутренний рынок выручка де-факто номинирована в долларах США, - отмечает аналитик. - Поэтому для "Полюса", "Селигдара" и ЮГК, получающих почти 100% доходов в иностранной валюте, негативно укрепление рубля.

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