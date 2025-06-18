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18 июня 2025 года 17:33
Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций М.Видео до 93 руб
Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций "М.Видео" на текущий год до 93 рублей за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика Натальи Мильчаковой. Состоявшееся Годовое общее собрание акционеров одобрило увеличение уставного капитала эмитента по закрытой подписке объемом до 500 млн акций. Это будет означать, что уставный капитал "М.Видео" вырастет в 2,8 раза, а доли миноритарных акционеров, если они не реализуют свое положенное по законодательству преимущественное право, могут быть существенно размыты, отмечает эксперт. Тем не менее, указывает Мильчакова, целью допэмиссии является юридическое оформление докапитализации компании ее крупными акционерами, которые уже предоставили финансирование и намерены получить взамен доли в капитале. Долговая нагрузка "М.Видео" по соотношению NetDebt/EBITDA, по данным МСФО за 2024 год, увеличилась с 3,2 до очень высоких 4,1, а чистый убыток утроился, достигнув 20,1 млрд руб. С этим, скорее всего, отмечает аналитик инвесткомпании, связана необходимость докапитализации и ее юридическое оформление в виде дополнительной эмиссии. Миноритарные акционеры "М.Видео", как утверждает эмитент, чтобы не терять долю в капитале, могут приобрести в рамках преимущественного права акции допэмиссии в объеме своего текущего портфеля. Ранее компания объявляла о намерении привлечь от сторонних инвесторов не менее 30 млрд руб. на развитие, включающее закрытие неэффективных торговых точек и постепенный переход в онлайн-формат. Если бы дополнительная эмиссия проходила по текущей рыночной цене, то эмитент привлек бы от 28,1 млрд руб., указывает Мильчакова. Однако, по всей видимости, значительная часть средств, необходимых компании для развития, была получена раньше, поэтому допэмиссия окажется, скорее всего, технической и не нанесет существенного ущерба миноритарным акционерам, говорится в обзоре эксперта Freedom Finance Global. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МВИДЕО-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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