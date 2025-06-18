"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций iShares U.S. Healthcare ETF с прогнозной стоимостью на уровне $65,4 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 15,5%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"В условиях геополитической нестабильности и малопредсказуемой политики Дональда Трампа заслуживает внимания индексный фонд с привязкой к сектору здравоохранения, топ-10 которого составлен из самых именитых представителей фармацевтической индустрии и биотеха, которые за счет своих масштабов и диверсификации деятельности способны остаться устойчивыми даже перед лицом изменений во внешнеторговой политике и ценообразовании", - отмечает эксперт инвесткомпании.

iShares U.S. Healthcare ETF - биржевой инвестиционный фонд с привязкой к индексу, включающему в себя американские компании сектора здравоохранения, в том числе фармацевтические и биотехнологические. Также в индекс входят провайдеры медицинских услуг и медицинские страховщики.

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