"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций Совкомфлота, Аэрофлота и Делимобиля

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций "Совкомфлота" (прогнозная стоимость понижена до 79 рублей за штуку на горизонте года), "Аэрофлота" и "ПАО "Каршеринг Руссия" (оказывает услуги под брендом "Делимобиль"), сообщается в стратегии аналитиков инвесткомпании на третий квартал текущего года.

"В I квартале 2025 года все три транспортные компании (представлены на разных рынках: транспортировка нефти, пассажирские авиаперевозки и услуги каршеринга) столкнулись с замедлением по разным причинам", - отмечают эксперты.

"Совкомфлот" по-прежнему испытывает сложности из-за простаивания части танкерного флота, попавшей под санкции в 2024 году и начале 2025 года. Ключевой риск для компании - последствия санкций (простой судов и будущие ставки фрахта).

Аналитики "БКС МИ" понизили прогнозную стоимость акций эмитента до 79 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 5%.

Результаты "Аэрофлота" за I квартал 2025 года отразили замедление роста выручки и падение EBITDA относительно аналогичного периода прошлого года.

"Наше внимание сконцентрировано на дальнейшей траектории среднего билета и пассажироборота. Тема санкций также крайне важна. Пока мы ожидаем, что результаты за 2025 год в части прибыли, скорее всего, будут слабее рекордных значений за 2024 год, - пишут эксперты в стратегии. - Что касается рисков, допускаем давление на ставки от роста конкуренции, замедления роста пассажиропотока и сдерживание цен на внутрироссийские перелеты".

Прогнозная стоимость акций "Аэрофлота" оставлена на уровне 68 рублей за штуку на горизонте года, потенциал роста - 7%.

"Делимобиль" показывает замедление роста выручки и снижение проданных минут год к году, хотя лишь отчетность за I полугодие 2025 года по МСФО сможет дать понимание по ситуации с рентабельностью бизнеса, отмечают аналитики "БКС МИ". Среди рисков для эмитента они выделяют усиление конкуренции и технологические риски.

Прогнозная стоимость акций "Делимобиля" сохранена экспертами на уровне 170 рублей за штуку на горизонте года, потенциал роста составляет 6%.

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