"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ВТБ с целью 110 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ВТБ с целью 110 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,8%, стоп-приказ: 91 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

ВТБ повысил прогноз чистой прибыли до отметки в 500 млрд руб. Корректировка ожиданий связана с более ранним, чем предполагалось, снижением ключевой ставки, отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции компании находятся вблизи локального уровня сопротивления, при пробитии появляется потенциал движения выше. Идея на рост бумаги с целью 110 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 91 руб. риск на портфель составит 0,47%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,92", - указывают в "Финаме".

ВТБ - второй по величине активов банк России, входит в перечень системно значимых кредитных организаций.

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