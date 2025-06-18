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18 июня 2025 года 17:03
"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций эмитентов финсектора РФ
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку акций эмитентов российского финансового сектора, сообщается в стратегии аналитиков на третий квартал текущего года. Высокая ключевая ставка ЦБ РФ продолжает оказывать давление на банковский сектор и выдачу кредитов, хотя на фоне ее стабилизации многие банки, столкнувшиеся с опережающим ростом стоимости фондирования в конце прошлого года, смогли стабилизировать свою процентную маржу, отмечают эксперты. "Наши ожидания более сдержанного роста кредитного портфеля банков в 2025 году оправдываются: за первые четыре месяца объем кредитов, выданных физическим лицам, снизился на 0,7%, а юридическим (рублевый портфель, за исключением финансовых организаций) не изменился, - говорится в материале экспертов. - Также в соответствии с нашими ожиданиями в текущем году банки нарастили отчисления в резервы на фоне охлаждения экономики и вызревания ранее выданных кредитов. Указанные тенденции учтены в наших прогнозах на 2025 год. На этом фоне ожидается коррекция банковской прибыли". В прогнозах аналитиков "БКС МИ" заложено снижение ключевой ставки на 5%, консенсус-прогноз также говорит о снижении ставки во второй половине 2025 года, однако неопределенность относительно того, как быстро и на сколько в итоге будет снижена ключевая ставка, сохраняется. Длительное сохранение ставок на высоком уровне может привести к пересмотру ожидаемых темпов роста кредитных портфелей и в следующем году, обращают внимание эксперты. Аналитики также отмечают, что не способствует росту объемов кредитования и сохраняющееся макропруденциальное давление со стороны регулятора. "Мы пока не ожидаем, что оно будет ослаблено в текущем году, но и не ждем значительного ужесточения на фоне нулевых темпов прироста кредитных портфелей, - пишут эксперты в стратегии. - При этом в случае заметного ухудшения ситуации, в том числе резкого замедления экономики, ЦБ может достаточно быстро снизить или вовсе отменить повышенные риск-веса по определенным видам кредитов". Банки с высокой долей комиссионных доходов, диверсифицированной бизнес-моделью и достаточным уровнем капитала будут лучше чувствовать себя в условиях не самой благоприятной конъюнктуры для сектора. В этой категории, по мнению аналитиков "БКС МИ", выделяются Т-Банк и Сбербанк - их экосистемы позволяют генерировать стабильные комиссионные потоки, и зависимость от волатильности процентных ставок снижается. При этом их уровень достаточности капитала дает возможность минимизировать негативный эффект охлаждения на кредитном рынке, а в некоторых сегментах кредитования даже наращивать портфель, указывают эксперты. "Многие крупные компании сектора выглядели "лучше рынка" в целом с начала 2025 года, благодаря им индекс Мосбиржи Финансов также демонстрировал динамику лучше рынка в целом. На этом фоне, а также ввиду указанных выше факторов, мы сохраняем "нейтральный" взгляд на сектор", - заключают аналитики "БКС МИ". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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