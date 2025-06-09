ЦБ РФ, вероятно, возьмет паузу в изменении ставки на ближайшие месяцы - Альфа-банк

Банк России, вероятно, возьмет паузу в изменении ключевой ставки на ближайшие месяцы, основное смягчение монетарной политики придется на четвертый квартал текущего года с выходом на уровень 17% годовых к его окончанию, считают главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и экономист Валерия Кобяк.

"6 июня регулятор снизил ключевую ставку на 100 б.п., до 20%, хотя большинство аналитиков ждали, что ставка останется неизменной. Риторика пресс-релиза осталась нейтральной и почти полностью повторяет сигнал, данный на апрельском заседании ЦБ РФ. При этом на пресс-конференции председатель ЦБ РФ сохраняла ястребиные нотки в своей коммуникации. Считаем, что регулятор вряд ли посылает сигнал о начале цикла понижения ставки и будет сохранять осторожный подход", - отмечают эксперты в комментарии.

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