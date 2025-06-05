Рост прибыли российских компаний замедляется - "Альфа-Капитал"

Рост прибыли российских компаний замедляется, говорится в комментарии аналитиков "Альфа-Капитала".

На взгляд экспертов, к признакам охлаждения экономики добавился еще один: в марте сальдированная прибыль российских компаний резко снизилась - на 30% г/г, следует из оперативных данных Росстата. В результате динамика прибыли по итогам полного I квартала замедлилась до +4,2% г/г (всего компании заработали 6,9 трлн рублей по итогам квартала), хотя по итогам января-февраля рост прибыли превышал 23%. Замедление темпов роста заметно и относительно прошлого года - в I квартале 2024 года компании нарастили прибыль почти на 12% г/г.

Эксперты подчеркивают, что сильнее всего прибыль ожидаемо сократилась в добыче полезных ископаемых, строительстве и отдельных видах транспорта, но снижение наблюдается и в некоторых отраслях обрабатывающей промышленности.

"Основная причина - в высоких ставках, - объясняет аналитик "Альфа-Капитала" Александр Джиоев. - Накопленный эффект от жесткой денежно-кредитной политики сказывается на спросе и приводит к торможению корпоративных прибылей. Как следствие, мы можем увидеть и постепенное охлаждение темпов роста зарплат, что будет поддерживать низкие темпы инфляции. Тем не менее снижение ключевой ставки уже в эту пятницу представляется преждевременным. Центральный банк, скорее всего, предпочтет выждать и убедиться в устойчивости охлаждения экономики".

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