ЦБ РФ может сохранить ключевую ставку на уровне 21% в пятницу - банк "Санкт-Петербург"

ЦБ РФ может сохранить ключевую ставку на уровне 21% в пятницу, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Вышедшие в среду данные показали замедление недельной инфляции с 0,06% до 0,05% н/н. В годовом выражении темпы роста цен в стране близки к 9,7% г/г в сравнении с 10,1% г/г, которые ЦБ ожидает по итогам второго квартала, отмечают аналитики в обзоре.

С другой стороны, вчерашние данные за апрель, по мнению экспертов банка, напоминают о сохраняющихся рисках неустойчивости текущего замедления инфляции. В частности, уровень безработицы остался у абсолютного исторического минимума в 2,3%. Дефицит кадров в РФ является одним из наиболее значимых устойчивых проинфляционных факторов, подчеркивается в обзоре.

"Минэкономразвития оценил рост ВВП в апреле в 1,9% г/г против мартовских 1,1% г/г, что с учетом майских PMI сглаживает опасения относительно "переохлаждения" российской экономики, - указывают аналитики. - В текущих условиях Банк России, вероятно, продолжит придерживаться осторожной стратегии, опасаясь разворота текущих дезинфляционных трендов и помня последствия мягкой коммуникации начала 2024 года. На этом фоне регулятор может в пятницу сохранить ключевую ставку на прежних уровнях, ограничившись смягчением своего сигнала".

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