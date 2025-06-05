"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций Whoosh с прогнозной стоимостью на уровне 235 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков брокера Марьяны Лазаричевой и Ляйсян Седовой.

Кикшеринговый сервис операционные результаты за пять месяцев 2025 года в странах Южной Америки (здесь активный сезон стартует примерно в октябре, что прямо противоположно российскому), компания впервые раскрывает итоги работы в регионе, отмечают эксперты.

"Инвестиционный кейс Whoosh сильно зависит от развития в Латинской Америке. Поэтому отчетность была хорошо воспринята рынком. Сейчас на выручку от зарубежных направлений (СНГ и Латинская Америка) приходится около 10% доходов Whoosh, - указывают Лазаричева и Седова. - Ранее эмитент заявлял о намерении увеличить флот почти втрое (до 753 тысяч штук), из которых около 40% может прийтись на Латинскую Америку. В нашей модели по бумагам мы закладываем более консервативные темпы роста, позитивная динамика пока во многом обусловлена эффектом низкой базы".

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