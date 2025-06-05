"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Ozon

"БКС Мир инвестиций" сохраняет позитивную оценку акций Ozon и целевую цену на уровне 5100 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 33%, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Логистика Ozon опирается на собственные ИТ-системы, что, на наш взгляд, повышает гибкость и независимость от внешних ИТ-поставщиков, - пишет аналитик Мария Суханова. - Масштаб складов и доставки Ozon, по нашему мнению, сравним с крупнейшими логистическими операторами и продуктовыми ритейлерами и говорит о физической близости компании к покупателю. Это также дает Ozon дополнительные возможности для повышения эффективности, которые компания реализует, на наш взгляд. В частности, это более эффективное привлечение работников и получение услуг перевозки, без посредников".

У экспертов БКС "позитивный" взгляд на акции Ozon, они ждут от маркетплейса существенного улучшения рентабельности в этом году.

"Ждем, что Ozon продолжит показывать рост оборота выше рынка при улучшении рентабельности в 2025 году, - отмечает Суханова. - Акции торгуются с оценкой 9,5x по мультипликатору EV/EBITDA на базе нашего прогноза EBITDA на 2025 год, но этот прогноз может быть консервативным, учитывая сильный I квартал".

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