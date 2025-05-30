ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Интер РАО на уровне 5,9 руб

Банк ПСБ подтверждает прогнозную цену акций "Интер РАО" на уровне 5,9 рубля за бумагу, говорится в комментарии эксперта банка Евгения Локтюхова.

"Интер РАО" представила финансовую отчетность по МСФО за I квартал:

- Выручка 441,3 млрд руб. (+12,6% г/г);

- Операционная прибыль 39,9 млрд руб. (-1,5% г/г);

- EBITDA 54,6 млрд руб. (+11,4% г/г);

- Рентабельность по EBITDA 12,4% (-0,1 п.п. за год);

- Чистая прибыль 47,2 млрд руб. (-1,6% г/г);

"Считаем результаты компании ожидаемо невыразительными, - пишет аналитик ПСБ. - С одной стороны, выручка умеренно растет в первую очередь благодаря росту цен и тарифов, в меньшей степени из-за наращивания выработки и активизации экспортных поставок. С другой стороны, динамика доходов не впечатляет и отражает высокую чувствительность бизнеса к регуляторным вводным".

По мнению Локтюхова, негативным фактором в отчетном периоде стал опережающий рост операционных расходов (+14,5% г/г) из-за резкого увеличения затрат на приобретение и транспортировку электроэнергии.

"Бизнес компании оцениваем как сильный и сохраняем свою оценку справедливой стоимости акций "Интер РАО" на уровне 5,9 руб., - указывает стратег банка. - Это обусловлено серьезным потенциалом развития бизнеса, формируемым большим объемом свободных средств и квазиказначейским пакетом. Однако пока компания не демонстрирует сильного желания масштабно инвестировать в развитие бизнеса или приобретения. Так что сильных корпоративных триггеров для переоценки "Интер РАО", по крайней мере, в ближайшей перспективе, не видим".

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