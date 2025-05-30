"Финам" повысил рейтинг акций РусГидро до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций "РусГидро" с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену акций на уровне 0,55 руб. с потенциалом роста 22%, сообщается в материале инвесткомпании.

"Финансовые результаты "РусГидро" за первый квартал 2025 года оказались неплохими, - пишет эксперт Гордей Смирнов. - Либерализация цен на электроэнергию на Дальнем Востоке поспособствовала улучшению рентабельности дальневосточного бизнеса компании, что отразилось в росте чистой прибыли, несмотря на по-прежнему высокие процентные расходы. Акции "РусГидро" на данный момент торгуются вблизи многолетних минимумов, что делает их интересными для ситуативной покупки".

"РусГидро" входит в тройку крупнейших генерирующих компаний РФ по объему установленных мощностей.

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