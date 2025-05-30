"Цифра брокер" подтверждает прогнозную цену акций "Интер РАО" на уровне 4,6 руб. за бумагу и рекомендацию "покупать", сообщается в комментарии аналитиков.

Энергетическая компания представила результаты финансового отчета по МСФО за I квартал 2025 года:

- Выручка выросла на 12,6% год к году и составила 441,3 млрд рублей.

- Чистая прибыль снизилась на 1,6%, до 47,2 млрд рублей.

- EBITDA выросла на 11,5% и составила 54,6 млрд рублей.

- Капитальные расходы выросли на 69,3%, до 33,5 млрд рублей, операционные расходы выросли на 14,6%, до 405,4 млрд рублей.

- Капитал с начала года вырос на 3,9% и составил 1,08 трлн рублей.

"Результаты "Интер РАО" в ряде пунктов превзошли ожидания рынка - особенно по показателю EBITDA, что говорит об устойчивости операционного бизнеса, - пишут эксперты в комментарии. - В то же время рост операционных и капитальных затрат сдержал динамику чистой прибыли. На показатели повлияли масштабные вложения в модернизацию энергетических мощностей, активное развитие экспортных поставок, а также завершение формирования энергомашиностроительного сегмента. Это - шаги в рамках утвержденной стратегии, которые могут дать результат в перспективе".

Позитивно оценивают аналитики и заявление топ-менеджмента о возможности сделок M&A и сохранении текущей дивидендной политики - по их мнению, оно добавляет уверенности в стабильности и долгосрочных приоритетах компании.

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