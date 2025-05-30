Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5850-5970п в пятницу - Freedom Finance Global

Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5850-5970 пунктов на торгах в пятницу при высокой волатильности котировок, полагает аналитик Freedom Finance Global Аблай Жуманов.

"Фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом минусе, - отмечает эксперт в комментарии. - Баланс рисков на предстоящие торги оцениваем как нейтральный при высоком уровне волатильности на фоне ряда значимых макропубликаций. Ориентируемся на движения S&P 500 в пределах 5850-5970 пунктов. С технической точки зрения S&P 500 остался в режиме консолидации после резкого отскока от 200-дневной скользящей средней в ходе торгов 27 мая. Пробой важного сопротивления в районе 5970 пунктов пока не произошел, но индикатор RSI подтверждает наличие потенциала для продолжения восходящего движения индексом широкого рынка. Общая картина остается позитивной для "быков".

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