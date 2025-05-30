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30 мая 2025 года 14:32
Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5850-5970п в пятницу - Freedom Finance Global
Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5850-5970 пунктов на торгах в пятницу при высокой волатильности котировок, полагает аналитик Freedom Finance Global Аблай Жуманов. "Фьючерсы на американские индексы торгуются в небольшом минусе, - отмечает эксперт в комментарии. - Баланс рисков на предстоящие торги оцениваем как нейтральный при высоком уровне волатильности на фоне ряда значимых макропубликаций. Ориентируемся на движения S&P 500 в пределах 5850-5970 пунктов. С технической точки зрения S&P 500 остался в режиме консолидации после резкого отскока от 200-дневной скользящей средней в ходе торгов 27 мая. Пробой важного сопротивления в районе 5970 пунктов пока не произошел, но индикатор RSI подтверждает наличие потенциала для продолжения восходящего движения индексом широкого рынка. Общая картина остается позитивной для "быков". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-ИНДЕКСЫ-ПРОГНОЗ
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