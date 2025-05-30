"Финам" понизил рейтинг акций NVIDIA до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций NVIDIA Corp. с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне $145 за штуку, что предполагает потенциал роста на 4,2%, сообщается в материале инвесткомпании.

"Недавняя отчетность NVIDIA оказалась весьма неплохой, - пишет эксперт Игорь Додонов. - На фоне высокого спроса на ИИ-чипы компания продолжает демонстрировать быстрые темпы роста выручки и прибыли, хотя меры экспортного контроля администрации США и оказывают ощутимое негативное влияние на финпоказатели".

Аналитик "Финама" по-прежнему положительно оценивает долгосрочные перспективы компании, ожидая, что она будет и далее оставаться бенефициаром быстрого развития глобального рынка ИИ.

"В то же время после существенного роста последних недель (на 33% с выхода нашего апрельского обзора по компании) акции NVIDIA заметно приблизились к нашей справедливой цене, рассчитанной методом дисконтированных денежных потоков (ДДП), потенциал их дальнейшего укрепления уже выглядит ограниченным", - указывает Додонов.

NVIDIA - крупнейший в мире разработчик графических ускорителей и процессоров.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.