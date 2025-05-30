"Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Группы "Ренессанс страхование" по итогам финансовой деятельности за 1К25, сообщается в материале аналитиков Светланы Аслановой и Елизаветы Усенковой.

Группа "Ренессанс страхование" опубликовала результаты за первый квартал по МСФО. Чистая прибыль составила 2,5 млрд руб. (-16% г/г), а средняя годовая рентабельность собственного капитала (ROATE), по оценке компании, равна 31%, что соответствует целям менеджмента на год (ROATE выше 30%), отмечают эксперты.

Они ожидают, что в последующие кварталы влияние сезонных факторов будет более позитивным, а ожидание смягчения денежно-кредитной политики поддержит спрос на продукты страхования жизни. Аналитики "Эйлер" сохраняют прогнозы, которые соответствуют мультипликатору Р/Е за 2025 год в 5,6x. Они считают этот уровень привлекательным для инвесторов и подтверждают рекомендацию "покупать", учитывая общую доходность 51%, по их оценке.

Также стратеги обращают внимание на рекомендацию менеджмента компании выплатить дивиденды за 2П24 в размере 6,4 руб./акц. (доходность 6%). "а 1П25 мы ожидаем дивидендную доходность в 7%, мы видим рисков для выплаты дивидендов со стороны достаточности капитала - на конец 1К25 показатель solvency ratio составлял 130% при регуляторном минимуме 105%", - отмечают аналитики "Эйлер".

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