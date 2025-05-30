Банк России, вероятнее всего, сохранит ставку на уровне 21% годовых - "Велес Капитал"

Банк России, вероятнее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 21% годовых на заседании 6 июня, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"В динамике инфляции, ценовых ожиданий бизнеса, экономической активности и розничного кредитования все сильнее проявляются признаки замедления темпов роста, что позволяет рассматривать возможность смягчения позиции регулятора уже на ближайшем заседании, - пишет эксперт. - В то же время цены снижаются в части непродовольственных товаров во многом из-за укрепления рубля, а в услугах и продуктах сохраняется повышенное инфляционное давление. Одновременно в корпоративном кредитовании вновь наблюдаются положительные темпы роста. ЦБ по итогам марта и апреля оценил восстановление роста кредитования на сбалансированном уровне, но указал на отсутствие кредитного сжатия".

Главным препятствием на пути к смягчению процентной политики, на взгляд Кравченко, остаются остающиеся в целом высокими инфляционные ожидания населения, выросшие в мае второй месяц подряд.

В этих условиях эксперт ожидает сохранения ключевой ставки 6 июня на уровне 21% годовых. Важное значение, по его мнению, будет иметь сигнал ЦБ. Возможно, регулятор сообщит о возможности смягчения политики на ближайших заседаниях, но только при условии снижения инфляционных ожиданий, допускает Кравченко.

"Ожидаем первого смягчения ДКП не раньше второй половины текущего года, при этом масштаб и скорость смягчения по итогам года будут во многом зависеть от исполнения бюджета и отклонения его дефицита от запланированного уровня", - прогнозирует аналитик "Велес Капитала".

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