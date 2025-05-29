ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 21% на заседании 6 июня - ББР Банк

ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 21% на заседании 6 июня, сопроводив это решение мягким комментарием, полагают эксперты ББР Банка.

По мнению аналитиков, поддержание ставки на этом уровне позволит сохранить жесткость денежно-кредитных условий, что продолжит оказывать сдерживающее влияние на инфляцию, темпы роста ВВП и динамику денежной массы. При этом невысокий спрос на иностранную валюту, вероятно, сохранится, что обеспечит поддержку курсу рубля.

Вероятность повышения ставки на данном заседании оценивается экспертами ББР Банка как крайне незначительная - менее 10%. Это обусловлено, по их мнению, рядом факторов: замедление инфляции и снижение инфляционных ожиданий бизнеса создают благоприятные условия для смягчения политики, а не ее ужесточения. Кроме этого, замедление экономического роста (ВВП в первом квартале 2025 года составил +1,4%) указывает на отсутствие перегрева, который мог бы потребовать повышения ставки.

"Также профицит ликвидности в банковской системе, достигающий примерно 1 трлн рублей, и стабильность рынка ОФЗ снижают необходимость в ужесточении монетарной политики, - добавляют стратеги банка. - Хотя существуют среднесрочные риски, такие как неоднородность дезинфляции, потенциальный рост тарифов в 2026 году и увеличение денежной массы за счет средств ФНБ, они не требуют немедленного повышения ставки"

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