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29 мая 2025 года 16:37

Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций SFI на уровне 1500 руб

Freedom Finance Global сохраняет прогнозную стоимость акций SFI на уровне 1500 рублей за штуку на горизонте шести-двенадцати месяцев, сообщается в материале аналитика Владимира Чернова.

Акционеры инвестиционного холдинга утвердили финальные дивиденды по итогам 2024 года в размере 83,5 руб. на акцию. Таким образом, отмечает эксперт, с учетом уже промежуточных выплат за девять месяцев прошлого года в размере 227,6 руб. на акцию, совокупные дивиденды SFI за год достигли 311,1 руб. на акцию.

Это почти в шесть раз выше аналогичного показателя за 2023 год (60,02 рубля на акцию), что отражает как рост свободного денежного потока, так и значительные дивидендные поступления от дочерних компаний, указывает Чернов.

Дивдоходность компании за прошлый год относительно текущей цены акций составляет 23,75% годовых.

Политика SFI предусматривает распределение не менее 75% от наименьшего из двух показателей: чистой прибыли по РСБУ или свободного денежного потока при условии получения дивидендов от зависимых обществ. Резкий рост выплат в 2024 году может быть связан с высокими финансовыми результатами ключевых активов, включая "Европлан" и "ВСК", а также отсутствием значимых реинвестиционных программ в текущем цикле, обращает внимание аналитик инвесткомпании.

"Для инвестора такой уровень дивидендов выглядит привлекательно, особенно на фоне других российских эмитентов. При сохранении текущей политики и стабильности в бизнесах дочерних компаний SFI может оставаться одним из флагманов среди дивидендных историй на российском рынке, что делает бумаги компании привлекательными для инвесторов", - указывает Чернов в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-SFI-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


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