Акции Henderson в настоящее время справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ПАО "Хендерсон Фэшн Групп" (Henderson) в настоящее время справедливо оценены фондовым рынком, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Дом мужской моды представил операционные результаты за четыре месяца 2025 года.

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