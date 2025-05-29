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29 мая 2025 года 12:11
ЦБ РФ начнет снижение ставки, вероятно, в 3К25 - ПСБ
Банк России, вероятно, начнет снижение ключевой ставки в третьем квартале текущего года, считает аналитик банка ПСБ Денис Попов. С 20 по 26 мая прирост цен составил 0,06%, замедлившись с 0,07% неделей ранее. Годовой уровень инфляции продолжил снижаться: 9,8% г/г против пиковых 10,4% г/г в первой половине апреля. "Все указывает на то, что инфляционный тренд системно сломлен. Регулятору необходимо убедиться в устойчивости процесса и переходить к снижению ключевой ставки. Думаем, что он решится начать цикл смягчения денежно-кредитной политики в III квартале 2025 года", - пишет эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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