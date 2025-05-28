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28 мая 2025 года 17:49
Вероятно снижение индекса S&P; 500 как минимум до 5500п до конца года - "Солид Брокер"
Вероятно снижение индекса S&P 500 как минимум до 5500 пунктов до конца текущего года, говорится в комментарии "Солид Брокер". "S&P 500 на текущих уровнях переоценен, а послабления офиса Трампа уже не сгладят последствия тарифной политики США: рост инфляции и снижение корпоративных прибылей компаний индекса,- полагают эксперты. - Команда президента США административно удерживает цены ритейлеров. Скачок закупочной стоимости на импортные товары из-за пошлин по мнению администрации Белого Дома не должен вызвать рост цен "на полках" магазинов. Фактически долговой рынок уже готовится к повышенной инфляции". Директивное принуждение компаний сдерживать рост цен, по мнению аналитиков, не сможет длиться долго, уже скоро это скажется на росте инфляции. Консенсус аналитиков Уолл-Стрит предполагает рост CPI до 3,4% г/г c апрельских 2,3%. "Аналитики три месяца подряд пересматривают прогнозы по прибыли крупнейших компаний (EPS GAAP) из индекса S&P 500 в сторону снижения во II полугодии 2025 года, - отмечают стратеги "Солид Брокер". - Так, на 3К25 консенсус по EPS, посчитанный агентством Bloomberg в начале марта, составлял $70,40. Сейчас, спустя почти три месяца, ожидания по EPS оказались ниже на 4,3% - $67,37. С высокой вероятностью годовая прибыль компаний индекса S&P 500 по итогам 2025 может оказаться ниже прошлогодних результатов. Это приведёт к последовательной переоценке компаний и снижению индекса S&P 500 до конца года как минимум до уровня 5500 пунктов (-7%)". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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