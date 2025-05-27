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27 мая 2025 года 16:37
Причин для роста цены акций Мечела пока нет - "Т-Инвестиции"
"Т-Инвестиции" не рекомендуют покупать акции ПАО "Мечел", причин для роста их котировок пока нет, говорится в комментарии аналитиков брокера. Угледобывающая компания опубликовала производственные итоги за первый квартал 2025 года. Генеральный директор "Мечела" подчеркивает, что охлаждение спроса на коксующийся уголь в отчетном периоде привело к снижению цен на сырье к многолетним минимумам. Компании пришлось сокращать издержки на угледобывающих активах, в связи с этим упало производство угля, отмечают эксперты. Тем не менее реализация концентрата коксующегося угля увеличилась на 14% квартал к кварталу. О поддержке производителей угля высказывались вице-премьер РФ Александр Новак и министр финансов Антон Силуанов. Ранее Владимир Путин согласовал программу поддержки угольной отрасли, которую подготовило Минэнерго, однако, обращают внимание аналитики брокера, детали инициативы пока неизвестны. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МЕЧЕЛ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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