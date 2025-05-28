"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Роснефти с целью 517 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Роснефти" с целью 517 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 24,5%, стоп-приказ: 399 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

В первую очередь, по мнению аналитиков, эмитента выделяет наличие перспектив развития. Компания продолжает реализовывать проект "Восток Ойл", который пользуется поддержкой государства и может быть полностью ориентирован на рынки АТР. За счет налоговых льгот нефть с проекта может быть маржинальнее большинства текущих баррелей "Роснефти", отмечают эксперты.

"С технической точки зрения акции находятся на ключевом уровне поддержки. Идея на рост бумаги с целью 517 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 399 руб. риск на портфель составит 0,27%", - указывают в "Финаме".

"Роснефть" - крупнейшая в России и вторая в мире нефтегазовая компания по объемам добычи. Деятельность компании охватывает добычу и переработку нефти и газа, сеть АЗС и нефтехимию.

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