"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "продавать" для акций "Акрона" и целевую цену на уровне 10837 рублей за бумагу, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Василия Данилова.

"Акрон" представил сильные операционные и финансовые результаты за 1-й квартал 2025 год, - отмечает эксперт. - Производство и продажи товарной продукции показали хорошую динамику, что в совокупности с более высокими ценами реализации обусловило мощный рост выручки и EBITDA".

Согласно оценке "Велес Капитала", совокупный дивиденд "Акрона" по итогам 2025 года может составить 789-976 руб. на акцию с доходностью 4,9-6,1% к текущим котировкам. "При этом с форвардной EV/EBITDA 2025П 8,5х "Акрон" по-прежнему остается самой дорогой компанией российского сектора металлов, добычи и химической промышленности с большим отрывом от аналогов", - указывает Данилов.

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