ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ставку на уровне 21% в июне 2025г - "Финам"

Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 21% годовых по итогам заседания 6 июня 2025 года, при этом может вновь смягчить сигнал и риторику, дав намек на возможность начала снижения на ближайших заседаниях в случае наличия для этого благоприятных условий, считает руководитель отдела макроэкономического анализа "Финама" Ольга Беленькая.

"Наш базовый сценарий предполагает начало снижения ключевой ставки в июне-июле (теперь ожидания больше смещаются на июль) с возможным выходом к 16% годовых до конца текущего года. В этом случае средняя ключевая ставка в 2025 году может составить 19,6%. Это близко к нижней границе апрельского базового прогноза ЦБ (19,5-21,5%)", - указывает эксперт в комментарии.

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