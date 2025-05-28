"АКБФ" понизил прогнозную цену акций Газпрома до 219,41 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила среднесрочную прогнозную цену обыкновенных акций "Газпрома" с 233,12 руб. до 219,41 руб. за бумагу, что предполагает 68 %-ный потенциал роста и рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитиков.

"Совет директоров ПАО "Газпром" принял решение не выплачивать дивиденды от прибыли за 2024 год, - отмечают эксперты. - Полагаем, что в ближайшие кварталы компания сосредоточится на снижении долговой нагрузки, что может ограничить рост рентабельности. Вместе с тем размещение в мае ООО "Газпром Капитал" долларовых облигаций с расчетами в рублях и ставкой купона 8 % (после апрельского размещения евробондов на схожих условиях) способно, при продолжении практики, заметно улучшить прогнозы стоимости долга компании в 2026-2027гг".

С учетом отчетности по МСФО за 2024 год и обновленных рыночных прогнозов, оценка экспертов "АКБФ" чистой прибыли "Газпрома" на 2025 год составляет 1,521 трлн руб., прогноз по дивидендам - 31,5 руб./ао (против 31,8 руб./ао ранее).

Аналитики по-прежнему закладывают в оценки 13% среднегодовой рост экспортных поставок "Газпрома" в 2025-2031гг, учитывая ожидаемое увеличение продаж газа в Среднюю Азию и потенциальную реализацию крупных проектов с Ираном, Турцией и КНР.

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