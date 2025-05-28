Акции Европлана остаются привлекательными для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Европлана" остаются привлекательными для долгосрочных покупок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эмитент представил финансовые результаты за первый квартал 2025 года. "Он продемонстрировал снижение лизингового портфеля и рост резервов под возможные будущие убытки в результате негативной макроэкономической среды на фоне высокой ключевой ставки. При этом компания стремится развивать сегмент непроцентных доходов, что обеспечивает дополнительную поддержку финансовым результатам на текущий момент", - отмечают эксперты.

"Мы ожидаем дальнейшего негативного влияния жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России на выдачу лизинга новым клиентам "Европлана", что будет способствовать снижению темпов роста бизнеса в 2025 году. В то же время на фоне замедления роста лизингового портфеля руководство компании может прибегнуть к увеличению нормы выплаты дивидендов выше 50% от чистой прибыли, - пишут аналитики сервиса в обзоре. - В дальнейшем, как мы полагаем, "Европлан" может стать одним из главных бенефициаров при переходе регулятора на смягчение ДКП, что может вызвать отложенный спрос на лизинг со стороны клиентов эмитента".

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