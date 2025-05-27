Инвестбанк "Синара" подтверждает рекомендацию "продавать" для бумаг Мечела

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рекомендацию "продавать" для обыкновенных и привилегированных акций "Мечела", сообщается в комментарии старшего аналитика Дмитрия Смолина.

"Эмитент раскрыл операционные результаты за 1К25, которые мы оцениваем как слабые. Основной причиной падения добычи угля руководство "Мечела" называет оптимизацию производственных планов и разработку комплекса мер по сокращению издержек. Компания не упомянула про пожар на обогатительной фабрике на Якутугле в мае текущего года, что, на наш взгляд, может привести к дальнейшему снижению выпуска во 2К25, - пишет эксперт. - Из-за большой задолженности и низких цен на уголь и сталь "Мечел", полагаем, столкнется с проблемами в обслуживании долга, поэтому высока вероятность, что компания вынужденно проведет дополнительную эмиссию акций и (или) продаст некоторые активы".

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