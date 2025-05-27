"Финам" открыл торговую идею: покупать "префы" Транснефти с целью 1365 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Транснефти" с целью 1365 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,55%, стоп-приказ: 1185 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что акции "Транснефти" торгуются с рекордно дешевыми мультипликаторами EV/EBITDA и P/E. На текущий момент у компании отрицательный чистый долг. Старые долги, взятые под низкую ставку, компания не погашает, взамен держит собственные средства под высокую ставку.

"С технической точки зрения цена отскочила от уровня поддержки, сохраняется потенциал продолжения роста. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1185 руб. риск на портфель составит 0,49%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,95", - указывают в "Финаме".

"Транснефть" - российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов РФ. Основными направлениями деятельности компании являются: оказание услуг в области транспортировки и хранения нефти, газа и продуктов их переработки по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределами.

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