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27 мая 2025 года 10:15
Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - прибыль промышленных предприятий Китая с начала 2025 года; - индекс потребительского климата Германии Gfk за июнь; - заказы на товары длительного пользования США в апреле; - индекс потребительского доверия США в мае; - акционеры "Европлана" обсудят дивиденды за 2024 год; - квартальные результаты Dollar Tree. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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27 мая 2025 года 17:47
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает негативную оценку акций ПАО "Мечел" с прогнозной стоимостью на уровне 69 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков. Эмитент выпустил операционные результаты за I квартал 2025 года. "Компания показала заметное снижение в добыче угля, хотя... читать дальше
.27 мая 2025 года 17:23
"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций "Магнита" и снижают прогнозную стоимость до 4500 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 18% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика брокера Александра Самуйлова. Ритейлер представил нейтральные финансовые... читать дальше
.27 мая 2025 года 17:04
"Финам" подтверждает прогнозную стоимость акций Группы "Ренессанс Страхование" на уровне 152,2 рубля за штуку и рейтинг "покупать" для них, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Страховщик представил финансовые результаты за первый квартал 2025 года... читать дальше
.27 мая 2025 года 16:37
"Т-Инвестиции" не рекомендуют покупать акции ПАО "Мечел", причин для роста их котировок пока нет, говорится в комментарии аналитиков брокера. Угледобывающая компания опубликовала производственные итоги за первый квартал 2025 года. Генеральный директор "Мечела" подчеркивает, что охлаждение спроса... читать дальше
.27 мая 2025 года 16:12
Акции Ренессанс Страхование остаются привлекательными для долгосрочных вложений - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции Группы "Ренессанс Страхование" остаются привлекательными для долгосрочных вложений, говорится в материале аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Эмитент раскрыл финансовые результаты за первый квартал 2025 года, продемонстрировав высокие темпы роста суммы страховых премий и увеличение... читать дальше
.27 мая 2025 года 15:23
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рекомендацию "продавать" для обыкновенных и привилегированных акций "Мечела", сообщается в комментарии старшего аналитика Дмитрия Смолина. "Эмитент раскрыл операционные результаты за 1К25, которые мы оцениваем как слабые. Основной причиной падения добычи... читать дальше
.27 мая 2025 года 15:00
"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Транснефти" с целью 1365 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,55%, стоп-приказ: 1185 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики... читать дальше
.27 мая 2025 года 14:32
"Велес Капитал" присвоил рекомендацию "покупать" акциям "Полюса" с целевой ценой 2172 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. "Вслед за ралли мировых цен на золото котировки "Полюса" также обновили исторические максимумы, приблизившись к 2000 руб.,... читать дальше
.27 мая 2025 года 13:54
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию вторника в диапазоне 5770-5940 пунктов при среднем уровне волатильности, считает аналитик Freedom Finance Global Раимжан Байтерек. Фьючерс на S&P 500 демонстрирует позитивную динамику, прибавляя около 1,5%, отмечает эксперт. Он прогнозирует на... читать дальше
.27 мая 2025 года 13:25
Акции "Инарктики" интересны для долгосрочных инвестиций, считает аналитик банка ПСБ Лаура Кузнецова. Совет директоров "Инарктики" рекомендовал дивиденды - 10 рублей на акцию (доходность 1,7%) по итогам IV квартала 2024 года. В результате суммарный дивиденд за 2024 год может составить 50 руб. на... читать дальше
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