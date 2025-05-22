SberCIB сохраняет оценку "покупать" для акций Т-Технологий

SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для акций МКПАО "Т-Технологии", сообщается в материале аналитиков.

Эмитент отчитался за первый квартал текущего года.

Квартал к кварталу чистые процентные доходы снизились на 8%, все из-за роста стоимости фондирования. Аналитики инвестбанка ждут, что этот эффект ослабнет уже со следующего квартала.

Комиссионные доходы выросли на 64% в годовом выражении, при этом сезонно они сократились на 11% по сравнению с прошлым кварталом.

Чистая прибыль выросла на 50% в годовом выражении, но упала на 14% по сравнению с прошлым кварталом. Рентабельность капитала составила 25%.

Кроме того, отмечают в SberCIB, есть приятная новость для инвесторов: менеджмент компании рекомендовал выплатить дивиденды за первый квартал в размере 33 рублей на акцию.

Эксперты инвестбанка оценивают результаты как сильные - они оказались лучше, чем ожидал рынок. В инвестбанка положительно смотрят на то, что менеджмент эмитента подтвердил прогноз на 2025 год и заявил о возможности программы buyback.

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