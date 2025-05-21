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21 мая 2025 года 14:10
Долгосрочный инвесткейс МТС нейтрален - Совкомбанк
Долгосрочный инвестиционный кейс ПАО "МТС" нейтрален, считает главный аналитик отдела публичного анализа акций Совкомбанка Дмитрий Трошин. Компания смогла добиться ожидаемых уровней EBITDA, однако это произошло не только из-за более высоких расходов, но и за счет большего, чем мы ожидали, замедления выручки. Чистая прибыль была выше наших ожиданий в основном из-за прочих неоперационных доходов, - указывает эксперт. - FCF намного хуже наших ожиданий, так как компания потратила на CAPEX гораздо больше ожиданий и на 16% больше чем в 1К24, когда перед компанией не стояло задачи оптимизации бизнеса для снижения долговой нагрузки. Таким образом, вместо снижения левериджа (ND/EBITDA) до 2,6х, как мы ожидали, долговая нагрузка компании осталась на том же уровне, что в 4К24 (2,8х)". Также Трошин отмечает крайне низкие темпы роста основного сегмента бизнеса - телекома. "Его выручка в 1К25 выросла всего на 5,4% г/г, при том что в нашей модели мы закладываем рост на более чем 10% г/г на фоне новостей о росте тарифов на мобильную связь и интернет на 10-15%. По всей видимости клиенты МТС либо переходят на более выгодные для себя тарифы, что давит на рост ARPC сильнее, чем мы ожидали, либо рост тарифов составил более скромные значения. С такими темпами роста в основном сегменте выйти на положительный FCF и существенно снизить долговую нагрузку будет, на наш взгляд, крайне затруднительно", - пишет аналитик банка в обзоре. На долгосрочный инвестиционный кейс эмитента эксперт Совкомбанка смотрит нейтрально, а краткосрочными триггерами роста считает следующие: - Скорая дивидендная выплата в июле с потенциальной доходностью 16%. - Возможное снижение ключевой ставки ЦБ РФ в рамках начала смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) в июне. - Возможное объявление IPO дочерних компаний после смягчения ДКП. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МТС-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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